Обвинувачуваним загрожує довічне ув'язнення.

Київська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно організатора та шести учасників злочинної організації, яка впродовж 2016-2019 років займалася вчиненням замовних вбивств.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Слідством встановлено, що учасники злочинної організації за грошову винагороду здійснювали замовні вбивства, зокрема позбавили життя директора ТОВ «Капарол», директора відділу реклами Київського метрополітену, приватного підприємця, а також скоїли замах на вбивство адвоката, який захищав інтереси постраждалих підприємців.

«Окрім того, вони спільно з громадянином Російської Федерації, який перебуває у розшуку, позбавили життя громадську активістку Аміну Окуєву, а також вчинили замах на вбивство її чоловіка», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що замовники цих вбивств та замахів зараз перебувають у розшуку.

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Обвинуваченим інкримінується створення та участь в злочинній організації; закінчений замах на умисне вбивство, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб; придбання, носіння, зберігання та передача вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу; незаконне виготовлення вибухового пристрою та заволодіння вогнепальною зброєю і бойовими припасами.

У разі доведення вини, їм загрожує довічне позбавлення волі, додали в прокуратурі.

Вбивство Аміни Окуєвої: що відомо

30 жовтня 2017 року невідомі обстріляли автомобіль Аміни Окуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва на залізничному переїзді в Київській області. Від численних поранень Окуєва загинула на місці, Осмаєв був поранений. Аміну поховали в Дніпрі.

Окуєва брала участь у Революції Гідності та у війні на Донбасі у складі батальйону «Київ-2».

12 січня 2018 року в прокуратурі Київської області заявили про затримання виконавців вбивства добровольця АТО Окуєвої і замаху на вбивство її чоловіка Осмаєва.

13 січня начальник Головного управління поліції в Київській області Андрій Небитов заявив, що передбачуваний організатор вбивства добровольця Окуєвої, який був затриманий 12 січня, причетний до двох вже розкритих поліцією замовних злочинів - вбивства директора компанії Caparol, скоєного у вересні 2016 року, і начальника відділу реклами Київського метрополітену в січні 2019 року.

19 травня 2020 року поліція Київської області заочно оголосила про підозру ще одному фігуранту цього замовного вбивства - 44-річному уродженцю Чечні, громадянину РФ. Підозру направлено в посольство Російської Федерації, іноземця оголосили в міжнародний розшук.

За даними правоохоронців, до складу злочинної групи, підозрюваної у вбивстві Окуєвої, входило семеро людей.

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Автор: Дмитро Хилюк