Хлопця госпіталізували у важкому стані.

Моторошна історія сталася в селі Водяна Балка Диканської селищної ради Полтавської області. 15-річний хлопець отруївся алкоголем під час святкування дня села.

Про це повідомили в прес-службі поліції Полтавської області.

Повідомлення від медиків про отруєння підлітка надійшло в поліцію 14 жовтня о 22:00. Поліцейські в будинку за вказаною адресою знайшли 15-річного хлопця без свідомості.

На той момент у підлітка не було пульсу та дихання. Поліцейські провели реанімаційні заходи.

Читайте також"Батько наш Бандера": київські школярі потролили вчительку-" ватницю " (відео)Хлопця вдалося привести до тями. Його у важкому стані госпіталізували.

Правоохоронці встановлюють обставини інциденту. Триває слідство.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Дніпровській школі № 94 учень 6-го класу побив вчительку музики на уроці через зауваження.

Підліток під час уроку грав в телефоні і клацав горіхи. На зауваження хлопчик відповідав нецензурною лексикою. Тоді вчителька забрала телефон, і після цього підліток накинувся на неї з кулаками на очах у всього класу.

Автор: Анастасія Горбачова