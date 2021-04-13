Поліція встановила учасниць бійки і проводить перевірку.

У Запоріжжі дві дівчини з'ясовували стосунки через хлопця. Конфлікт закінчився бійкою, яку зняли на камеру.

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«15-річна суперниця побила 13-річну, і у вигляді виграшу отримала увагу місцевого альфа-самця», - йдеться в підписі до відео.

На відео видно, як одна з дівчат дала інший ляпас, повалила на землю та почала бити.

Ніхто з очевидців того, що відбувалося, не втрутився, щоб розняти дівчат. Вони лише сміялися, коментували бійку і знімали все на камери.

Увага! Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім!

Бійка школярок у Запоріжжі: реакція поліції

Як пише ТСН, відеозапис бійки побачили правоохоронці. Поліція вже встановила учасниць.

«Відомості за фактом внесені в Єдиний облік... Встановлені учасники бійки. Триває перевірка», - зазначила прес-секретар Нацполіції Запорізької області Олена Лебединська.

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Автор: Катерина Шварц