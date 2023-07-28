Зі своїми наркотиками "комерсанти" сподівалися вийти на зовнішній ринок.

На Одещині затримали учасників транскордонного злочинного угруповання, що у великих масштабах займалося збутом наркотичних засобів.

Як повідомляє прес-служба ДПСУ, розкрили наркоугруповання оперативники Одеського прикордонного загону спільно з іншими правоохоронцями.

"Організаторами масштабної наркомережі були троє наших співвітчизників, громадянин Туркменістану та громадянин Молдови. Також до складу угруповання входила одна жінка. Підпільні нарколабораторії з подрібнення, фасування та зберігання канабісу вони облаштували в особистих гаражах та житлових приміщеннях", - розповіли прикордонники.

Відео дня

Зазначається, що зловмисники приймали замовлення через месенджери, після чого зустрічались з клієнтами та передавали з рук в руки товар, відразу отримуючи кошти.

"За даними слідства, ділки в подальшому планували розширити мережу збуту виготовленої продукції й за межами України", - наголошують у ДПСУ.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та роботи наркоділків. У фігурантів злочинної схеми вилучено 10,5 кг канабісу, 2 кг пресованої наркотичної речовини рослинного походження у брикетах, зброю, майже 187 тис. грн, близько 2 тисяч дол, а також чимало інших доказів їх злочинів.

Орієнтовна вартість вилучених наркотичних речовин сягає 3,5 млн гривень.

Фігурантів затримано під час збуту кількох доз "товару" в рамках оперативних закупок, які здійснювали прикордонники спільно з іншими правоохоронцями. Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України.

За даними регіонального главку Національної поліції, затримано п’ятьох учасників угруповання. Їм загрожує до 10-ти років тюрми з конфіскацією майна.

"До складу транскордонного угруповання входило п’ятеро осіб віком від 26 до 54 років, в тому числі цивільне подружня…", - розповіли у поліції.

Інші інциденти

Як повідомляв УНІАН, у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який бігав з оголеним торсом та кричав, а потім запропонував поліцейським разом з ним покурити блакитну сіль. Про неадекватного сусіда поліцію проінформували місцеві жителі, який неадекватний чоловік сильно перелякав. Інспектори з'ясували, в якій квартирі мешкає громадянин, який сам відчинив їм двері, одразу запросив до себе та запропонував "покурити".

Вас також можуть зацікавити новини: