Інцидент стався у Голосіївському районі.

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який бігав без футболки і кричав, а потім запропонував поліцейським вжити разом з ним наркотики - покурити блакитну сіль.

Як йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Патрульної поліції Києва, подія сталася днями у Голосіївському районі міста. Правоохоронці отримали повідомлення від мешканців багатоповерхівки про сусіда, що бігає в під'їзді без футболки та кричить.

Прибувши на місце події, інспектори з'ясували, в якій квартирі мешкає цей громадянин. Двері відчинив 32-річний чоловік, який мав ознаки наркотичного сп'яніння.

"Він одразу запросив поліцейських до себе та запропонував їм покурити блакитну сіль. Ба більше, господар продемонстрував пакетик та ємність, в яких зберігає заборонену в обігу речовину", - йдеться у повідомленні.

Так, патрульні відмовилися від цієї пропозиції та викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин події.

Інциденти з наркотиками в Україні

У лютому цього року водій маршрутки під наркотиками катав дружину Львовом.

У червні у Києві перехожий хотів пригостити патрульних марихуаною, натомість був затриманий. Інспектори здивувались та вирішили перепитати у жартівника, чи дійсно він зберігає заборонені речовини. На що чоловік дістав з кишені пакет з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс.

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