Слідчі дії на місці завершені.

На Харківщині поліція взяла під охорону будинок, у якому проживає родина 6-річної Мирослави Третяк та сім’я її імовірного вбивці – 13-річного Богдана Ф.

Про це повідомляє Newsroom.

Неофіційно правоохоронці кажуть, що хочуть запобігти самосуду сусідів. Уточнюється, що під контролем у поліції дві квартири – фігуранта злочину та сім’ї Третяк.

Слідчі дії на місці завершені.

Читайте такожПідліток зізнався у вбивстві 6-річної дівчинки на Харківщині - ЗМІРаніше ЗМІ писали з посиланням на слова селищного голови, що Богдан зізнався у вбивстві, хоч його родичі у скоєння ним злочину не вірить.

Сам хлопець неодноразово потрапляв у скандали через жорстоке поводження з тваринами.

Відомо, що питання поміщення підлітка у приймач-розподілювач досі з’ясовується.

Смерть Мирослави Третяк на Харківщині: що відомо

Богдан Ф. став головним фігурантом у вбивстві своєї 6-річної сусідки Мирослави Третяк. Востаннє зниклу напередодні дівчинку бачили саме у його товаристві.

Хлопець віддавна спілкувався з Мирославою попри різницю у віці. А проте перед убивством між ними сталася перепалка, дитина навіть пожалілась матері з цього приводу.

Коли ввечері Мирослава вийшла гратися зі своєю подружкою, до них приєднався Богдан і, за словами матері загиблої, запропонував сусідці прогулятися.

Зниклу дитину шукали майже добу правоохоронці та небайдужі.

Тіло дівчинки знайшли у ніч на 29 липня у закинутому будинку з ознаками насильницької смерті. У неї констатували забої голови та обличчя.

Якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Автор: Яна Ставська