Порушника затримали, його дії кваліфіковані як хуліганство.

Сьогодні, 6 лютого, під час несення служби на прилеглій до Верховної Ради України території правоохоронці полку поліції особливого призначення №2 затримали чоловіка, який пошкодив вікно адмінбудівлі.

Про це повідомляє Сектор комунікації Національної поліції.

Зазначається, що попередньо правоохоронці з’ясували, що 27-річний львів’янин заздалегідь підготував інструмент для пошкодження скла – молоток, та кинув ним у вікно. Чоловік намагався втекти, але правоохоронці зупинили порушника.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. На даний час із затриманим спілкуються слідчі.

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