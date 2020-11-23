Мер Одеси Геннадій Труханов доручив підлеглим дізнатися, чи можна зняти арешт з майна сумнозвісного комплексу.

В Одесі влада хоче розгорнути додаткові ліжка для лікування хворих на COVID-19 у дитячому спортивно-оздоровчому комплексі «Вікторія», в якому в 2017 році під час пожежі загинули діти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це було заявлено сьогодні під час позачергового засідання виконавчого комітету Одеської міської ради.

Зокрема, мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що у зв'язку з поширенням коронавірусу в місті необхідно облаштувати мобільний госпіталь.

У зв'язку з цим було проведено моніторинг об'єктів, де за необхідності можна його розгорнути. За словами Труханова, в місті є відомчі й приватні санаторії, які зараз не експлуатуються, але можуть прийняти інфікованих COVID-19; також працюють відомчі лікарні, які зараз завантажені на третину.

«Ще у нас є можливості ..., але накладено арешт на один з наших об'єктів. Зняти арешт поки що не виходить ...», - сказав мер і доручив керівництву профільного департаменту дізнатися, наскільки реальним є вирішення цього питання у юридичній площині.

«Дізнатися, чи можна вирішити питання в юридичній площині. Чи працюватиме суд ... І як нам чинити: якщо стоять будівлі, споруди готові до експлуатації, які ми готові забезпечити киснем, але ми не можемо туди зайти», - зазначив міський голова.

Як уточнив журналістам представник мерії, йдеться про вищезгаданий табір «Вікторія».

Позачергове засідання виконкому відбулося у зв'язку з поширенням COVID-19. Зокрема, виконком сьогодні призначив управління капітального будівництва міськради замовником робіт по ремонту ряду лікарень, в яких розгорнуто відділення для госпіталізації хворих. Труханов підкреслив, що без цього рішення виконкому починати роботи не можна.

Під мобільний госпіталь в Одесі пропонувалося вже кілька об'єктів, але остаточне рішення ще не ухвалено. Сьогодні вранці керівник департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Олена Якименко заявила, що в місті потрібно терміново розгорнути ще близько 440 ліжок для лікування хворих на COVID-19, для чого в декількох лікарнях необхідно оперативно провести ремонт.

Пожежа, під час якої загинули три вихованки творчого колективу «Адель», в одеському таборі «Вікторія» сталася пізно увечері 15 вересня 2017 року. Правоохоронці відкрили кілька кримінальних проваджень (їх вже передано до суду), в яких фігурують як підозрювані директор комплексу Петрос Саркісян, старша вихователька Наталія Цокур (Янчик), колишня заступниця мера Одеси Зінаїда Цвірінько, співробітники ДСНС. Суд виніс рішення лише щодо Цокур, яку було засуджено до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки. Також прокуратура оголосила про підозру в розтраті значної суми бюджетних коштів керівнику фірми, яка займалася реконструкцією «Вікторії». Наразі ніхто з фігурантів у СІЗО не утримується.

29 листопада 2018 року виконком Одеської міськради ухвалив рішення про передачу «Вікторії» під тимчасове розміщення військовослужбовців, і 6 грудня суд зняв арешт з кам'яних корпусів табору. Після проходження відповідної підготовки резервісти покинули територію комплексу. Влітку 2019 р табір приймав на оздоровлення 100 дітей.

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Автор: Лариса Козова