Дар'ю Косенок знайшли мертвою через півтори доби після зникнення.

Зниклу напередодні 19-річну студентку Дар'ю Косенок, яка мешкала у гуртожитку, знайшли вбитою в орендованій квартирі на вул. Личаківській у Львові.

Про це повідомило видання ZAXID.NET та поліція, хоча остання не назвала імені жертви.

Читайте такожНа Миколаївщині залізобетонна плита вбила 19-річного хлопця (фото)"У квартирі одного з будинків на вулиці Личаківській у Львові, яку власниця здавала в оренду, було виявлене тіло невідомої дівчини з ознаками насильницької смерті", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

На тілі загиблої виявили множинні рани, які, ймовірно, й стали причиною смерті. Особу дівчини встановлено - нею виявилась 19-річна мешканка Дніпропетровської області, студентка одного з львівських вищих навчальних закладів. 30 березня із заявою про її зникнення до поліції звернулась матір дівчини, отож вона перебувала у розшуку.

Відкрито провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

За інформацією видання ZAXID.NET, головний підозрюваний у вбивстві дівчини - її бойфренд. Вранці 31 березня воно повідомило, що поліція затримала підозрюваного у вбивстві студентки - 19-річного мешканця Житомира. Його затримали в одному з хостелів Східниці.

Дар'я Косенок: що відомо про її зникнення

Дар'я Косенок зникла у понеділок, 29 березня. Вранці вона вийшла з гуртожитку, а орієнтовно о 16:00 з нею зник зв'язок. Наступного дня її мати, яка мешкає у Кам'янському, зв'язалася зі львівської поліцією з проханням знайти доньку.

За інформацією ЗМІ з університетських джерел, Дар'я зустрічалася з хлопцем, не студентом університету, разом винаймали квартиру, хоча дівчина постійно проживала у гуртожитку.

Відомо також, що саме власниця орендованої квартири викликала поліцію на місце вбивства.

Відомо, що загибла дівчина родом з міста Кам'янське (колишній Дніпродзержинськ) у Дніпропетровській області.

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Автор: Ольга Робейко