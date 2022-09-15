Проводиться весь комплекс необхідних слідчих дій.

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участі автівки президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться у заяві на сайті ДБР.

"Працівники Державного бюро розслідування відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди, що сталась у середмісті Києва 14 вересня. Легковик зіткнувся з автівкою президента України та машинами супроводу", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, проводиться весь комплекс необхідних слідчих дій.

"За їх результатами ДБР проінформує громадськість", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 вересня, зранку стало відомо, що Зеленський потрапив у ДТП. Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено.

"У Києві сталося зіткнення легковика з автівкою президента України та машинами супроводу. Медики, що супроводжують главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої. Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено", - повідомив прес-секретар глави держави Сергій Нікіфоров.

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