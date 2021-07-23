Невдовзі користувачка записала окремий ролик, у якому вибачилася за вчинене.

Користувачка під нікнеймом s_0f_ff.a_ виклала в Instagram Stories ролик, як вона разом з подругами підпалюють футболку з гербом.

Сторінку дівчина закрила, проте відео опублікували в Telegram Катарсис.

Після ролику з підпалом футболки користувачі соцмережі почали писати дівчині повідомлення з обуреннями. На що винуватиця скандалу відповіла, що одяг нібито належить її хлопцю, з яким не склалися стосунки.

"Ти не розумієш, що мені по*уй на цей герб?! Це була футболка мого колишнього, мені боляче на неї дивитися. Мені реально боляче було на неї дивитися. Ну і що, що там герб? Ну герб – і герб", – почала виправдовуватися дівчина.

Проте вже невдовзі користувачка записала окремий ролик, у якому вибачилася за вчинене.

"Я прошу вибачення за те, що спалила футболку. Я розумію, що була не права, але ви почали на мене наїжджати, через що я почала вас усіх посилати. Я щиро прошу вибачення", – сказала дівчина.

Це не перший скандал у мережі, пов’язаний з наругою над державними символами. Раніше мешканка Харкова, у якої виникли проблеми з виїздом на відпочинок, публічно викинула закордонні паспорти.

А нещодавно київський блогер Роман спалив паспорт зі словами: "Прощай, громадянство". Проте згодом хлопець вибачився й уточнив, що це був не справжній документ.

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Автор: Іван Бойко