У Києві двоє підлітків вирішили "розважитися", підпаливши дошку оголошень та домофон біля одного з під'їздів багатоповерхівки в Дніпровському районі.
Відповідне відео з'явилося на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.
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На запису видно, як діти разом з собакою на повідку підходять до під'їзду, підпалюють бенгальські вогні й прикладають їх до дверей. Оголошення, що висіли на них, спалахнули, а на домофоні, ймовірно, залишилися відбитки. Після цього малолітні хулігани втекли.
"Цікаво, з цими дітьми взагалі хтось колись проводив якісь бесіди про те, що робити варто, а що - зовсім бидлячі вчинки? О 02:40 ночі вони на Райдужній, 57, невідомо нащо підпалили дошку оголошень та домофон. Може хтось знає їх батьків? Дуже потрібно передати важливу інформацію", - написав автор публікації.
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