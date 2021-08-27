Жінка на дії чоловіка поскаржилася поліцейським, які згодом затримали його.

В Дніпрі затримали чоловіка за підозрою в пограбуванні власної дружини.

Подробиці незвичайного інциденту з посиланням на джерела в поліції описує сайт "Репортер Днепр".

Він стався напередодні. Поліцейським постраждала повідомила, що чоловік напав на неї з газовим балончиком, після чого пограбував. Забризкавши їй очі, чоловік забрав у дружини сумочку з речами й документами, попередньо побивши.

Попередньо, причиною такої поведінки називаються ревнощі. Примітно, що пара прожила в шлюбі всього два місяці.

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Прибувши на місце події, копи дізналися його деталі. Обстеживши територію, вони виявили зловмисника. Його в наручниках доставили у відділення поліції.

Про подальшу долю затриманого не повідомляється.

Як раніше повідомляв УНІАН, під Києвом чоловік ледь не вбив знайомого, з яким "застукав" у ліжку власну дружину. Зараз "ревнивець" перебуває під домашнім арештом.

До цього в Одесі від нападу ревнивця постраждала місцева мешканка та її співмешканець. Зловмисник вдарив чоловіка ножем у живіт, а жінці він розрізав рот.

Автор: Юрій Годован