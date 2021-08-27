В Дніпрі затримали чоловіка за підозрою в пограбуванні власної дружини.
Подробиці незвичайного інциденту з посиланням на джерела в поліції описує сайт "Репортер Днепр".
Він стався напередодні. Поліцейським постраждала повідомила, що чоловік напав на неї з газовим балончиком, після чого пограбував. Забризкавши їй очі, чоловік забрав у дружини сумочку з речами й документами, попередньо побивши.
Попередньо, причиною такої поведінки називаються ревнощі. Примітно, що пара прожила в шлюбі всього два місяці.
Читайте такожУ центрі Кривого Рогу чоловік скинув жінку з балкона - ЗМІ
Прибувши на місце події, копи дізналися його деталі. Обстеживши територію, вони виявили зловмисника. Його в наручниках доставили у відділення поліції.
Про подальшу долю затриманого не повідомляється.
Як раніше повідомляв УНІАН, під Києвом чоловік ледь не вбив знайомого, з яким "застукав" у ліжку власну дружину. Зараз "ревнивець" перебуває під домашнім арештом.
До цього в Одесі від нападу ревнивця постраждала місцева мешканка та її співмешканець. Зловмисник вдарив чоловіка ножем у живіт, а жінці він розрізав рот.