Постраждалий чоловік у лікарні з тяжкою черепно-мозковою травмою

Чоловік, якого жорстоко побив водій через зауваження, перебуває в лікарні. Потерпілого добивали, коли він вже був без свідомості на асфальті.

Про це йдеться в сюжеті 2+2.

Машина марки Toyota стояла прямо перед в'їздом в житловий комплекс на Лівому березі Києва. Чоловік, що проходив повз, підійшов до водія і попросив переставити, авто. Водій, як навіжений, вискочив з машини і почав бити перехожого.

За постраждалого чоловіка заступився інший водій, який якраз в цей час заїжджав у двір. Він буквально врятував свого сусіда, якого вже без свідомості добивали на асфальті.

Агресивного чоловіка вдалося заспокоїти, після чого свідки викликали медиків і правоохоронців. Патрульні не заарештували нападника, постояли та поїхали. Потерпілого госпіталізували.

"Його привезли в лікарню. Провели обстеження і сказали, що у батька забій і набряк головного мозку. Йому зробили прокол, щоб голова не так сильно боліла. Його нудить. Йому дуже погано", - розповіла дочка потерпілого.

Побиття через зауваження - що відомо

Інцидент стався в п'ятницю, 14 січня, близько 11:30 біля одного з житлових будинків на вул.Аболмасова в Дніпровському районі Києва.

Житель вказаного будинку зробив зауваження власнику автомобіля Toyota Land Cruiser Prado через неправильне паркування. У відповідь останній кілька разів вдарив чоловіка по голові, після чого повалив на землю і продовжив наносити йому удари.

Протиправні дії були припинені випадковим свідком. Потерпілого, який в результаті побиття отримав відкриту черепно-мозкову травму, госпіталізували.

Читайте такожУ Кременчуці горіла АЗС: мікроавтобус врізався в цистерну з газом (фоторепортаж, відео) У той же час, патрульні поліцейські, які прибули на місце події, не затримали водія позашляховика. Згодом він був затриманий поліцією Києва.

Затриманим виявився житель Київської області, 1997 року народження. Йому повідомлено про підозру за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу ("Умисне тяжке тілесне ушкодження").

15 Січня Дніпровський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці підозрюваному.

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