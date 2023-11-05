Управління прикордонного загону, де цей військовослужбовець проходить службу, також розпочало службову перевірку.

У Державній прикордонній службі України зазначають, що у їхнього військовослужбовця, який втрапив у конфлікт з поліцією, була контузія, а у відділку відносно нього не проводилося медичне обстеження на предмет алкогольного сп’яніння.

У коментарі УНІАН речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко наголосив, що ДПСУ виступає за об’єктивність перевірки відносно ситуації, що трапилася між поліцейськими та їхнім військовослужбовцем.

"Зі свого боку, управління прикордонного загону, де військовослужбовець проходить службу, також розпочало службову перевірку для того, щоб з’ясувати всі деталі і обставини", - сказав він.

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Речник нагадав, що військовослужбовець повертався з медичного закладу в Києві, де він проходив військово-лікарську комісію, адже до цього отримав акубаротравму (контузія).

"З Києва мав від’їжджати потягом, який відходив вночі. Власне, в районі залізничного вокзалу він перебував у комендантську годину", - сказав Демченко.

Він додав, що ДПСУ співпрацює з підрозділами Національної поліції для того, аби встановити обставини цієї події.

"Також лунало, що начебто військовослужбовець був надпіпитку. Але на момент його перебування у відділку поліції відносно нього не проводилося медичне обстеження на предмет алкогольного сп’яніння", - зауважив речник.

Побиття військового у поліції Києва

Як повідомляв УНІАН, раніше у мережі з'явилося відео, на якому поліцейський Шевченківського районного відділку міста Києва побив військового.

За інформацією столичних Телеграм-каналів, військового, після тяжкого поранення на фронті, направили на ВЛК до Києва. Маючи висновок комісії, військовий квиток та квиток на потяг, військовий нібито прямував на вокзал, але його затримали за порушення комендантської години.

Чоловіка доправили до Шевченківського райвідділу і побили. На кадрах видно, як один з правоохоронців штовхає воїна у стіну, той падає на підлогу. Після інциденту бійця відпустили, але він отримав струс мозку та інші травми.

За версією поліції, оперативник звернувся до перехожого з проханням перевірити його документи та поцікавився, чому він перебуває на вулиці під час комендантської години. У цей момент до них підійшов чоловік напідпитку у камуфляжі, почав агресивно себе поводити та кілька разів штовхнув оперативника.

Далі, зазначають у поліції, працівник поліції запросив незнайомця пройти до відділу задля перевірки його особи. Останній ігнорував вимоги поліцейського та продовжував конфліктувати. Як стало відомо згодом, чоловік несе службу в одному із прикордонних підрозділів.

Цю подію було зареєстровано у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. Також було ініційовано службову перевірку з метою надання правової оцінки діям учасників інциденту.

Згодом у Київській міській прокуратурі повідомили, що порушили кримінальне провадження у зв’язку з оприлюдненням відео інциденту з військовослужбовцем в районному управлінні поліції в Києві. Розпочато досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовця з боку працівників поліції.

Відповідні відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України - перевищення влади або службових повноважень.

У межах слідства проводяться заходи щодо встановлення обставин інциденту, його учасників та можливих свідків. Також будуть опрацьовані записи з камер відеоспостереження у Шевченківському управлінні поліції.

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