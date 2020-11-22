Водія деблокували рятувальники.

У Харківській області на автодорозі "Харків-Красноград-Перещепине" сталася аварія за участю вантажівки й мікроавтобуса, в результаті якої постраждали дві пасажирки автобуса – 51 та 41-річні жінки.

Читайте такожНа Дніпропетровщині сміттєвоз на швидкості заїхав на тротуар, збивши дворічну дитину (відео)Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Зазначається, що автомобілі DAF і Mercedes Sprinter зіткнулися 21 листопада близько 22:00.

Постраждалих доставили в районну лікарню. Інші пасажири автобуса отримали легкі тілесні ушкодження.

Як повідомили в ДСНС у Харківській області, внаслідок зіткнення авто 59-річний водій Merсеdes Sprinter виявився затиснутим між конструкціями авто та не міг самостійно вибратися. Рятувальники за допомогою спеціального гідравлічного інструменту деблокували з автомобіля водія та пасажирку.

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Автор: УНІАН