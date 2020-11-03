Автомобіль Lexus, яким керував прокурор, зіткнувся з вантажівкою.

На Полтавщині внаслідок ДТП загинув прокурор Сумської місцевої прокуратури Олександр Вольченко, його дружина та малолітня донька.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Полтавській області, ДТП сталася 2 листопада близько 19:00 на 227-му кілометрі автодороги «Кролевець-Суми-Пирятин».

За попередньою інформацією, автомобіль Lexus, під керуванням водія, 1990 р. н., жителя міста Суми, зіткнувся з автомобілем DAF з напівпричепом КRONE, під керуванням водія, 1984 р. н., жителя Донецької області.

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Внаслідок ДТП водій автомобіля Lexus та його два пасажири – жінка, 1991 р. н., та дитина, 2017 р. н., загинули на місці події. Водій автомобіля DAF доставлений до місцевої лікарні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини ДТП.

Як повідомили в прес-службі Сумської обласної прокуратури, внаслідок ДТП загинув прокурор Олександр Вольченко, його дружина та донька. В органах прокуратури загиблий працював 7 років.

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Автор: Світлана Макринська