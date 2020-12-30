У Полтавській області водій шкільного автобусу втратив свідомість та в'їхав у стовп.
Про це повідомляє прес-служба поліції області.
ДТП сталася 30-го грудня близько 8-ї години в селі Нехвороща, Новосанжарського району.
За попередньою інформацією, водій шкільного автобуса «ПАЗ», 1963 року народження, під час руху втратив свідомість і допустив зіткнення з дерев’яною опорою. У автобусі перебувало дев’ять дітей, троє дорослих та водій.
Внаслідок ДТП травмованого водія госпіталізовано до Новосанжарської районної лікарні. Травмовану місцеву дівчинку-пасажирку автобуса, 2005 року народження, доставлено до Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні.
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Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди. Триває слідство.
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