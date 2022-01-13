Біля дітей цілодобово чергують їхні бабусі.

Медики борються за життя двійнят, що вижили в страшній аварії неподалік Харкова. Трирічна Юля має перелом обох стегон та численні забої, а стан її брата Дениса тяжчий.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Наразі постраждалий внаслідок ДТП хлопчик перебуває у комі, він переніс вже дві операції. Дитині вирізали селезінку. Його стан важкий. Лікарі ніяких прогнозів не дають.

Стан його сестри медикам вдалося стабілізувати, але її чекає тривала реабілітація. У неї сильно пошкоджені тазостегнові суглоби.

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Двійнята їхали на задньому сидінні без автокрісел. Зараз біля дітей цілодобово чергують їхні бабусі.

Як повідомляв УНІАН, водій Kia Optima, який став винуватцем смертельної ДТП під Харковом, неодноразово був спійманий на нетверезому керуванні. Утім суди ним так і не зайнялися.

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