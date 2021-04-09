На місці інциденту вже працюють рятувальники / фото Патрульна поліція Києва
На 25-му кілометрі автодороги Київ-Чернігів-Нові Яриловичі перекинулася вантажівка з небезпечним вантажем.
Читайте такожПід Києвом водій Kia заснувши за кермом і "влетів" у відбійник (фото)
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Як повідомляється, зараз на місці працюють патрульні та рятувальники. Рух тимчасово перекрили в обох напрямках.
"До усунення можливої небезпеки для учасників руху об'їзд здійснюється через місто Бровари", - йдеться у повідомленні.
За даними Telegram-каналу "Киев Сейчас", вантажівка перевозила рідкий кисень.
Через ДТП рух трасою перекрили / фото Патрульна поліція Київської області
фото Патрульна поліція Київської області
Вас також можуть зацікавити новини:
- У страшній аварії з катафалком під Києвом загинув рятувальник
- Депутат від "Слуги народу" потрапив у ДТП під Києвом-ЗМІ
- Розбився на смерть: з північного мосту в Києві стрибнув чоловік-ЗМІ (відео)
- У Києві екс-депутат підпалив квартиру з дружиною і дітьми (фото, Відео)
- У Києві любовний трикутник призвів до поліцейської гонитви і аварії (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram