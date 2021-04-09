Рух трасою перекрили, весь транспорт пускають в об'їзд через Бровари.

На 25-му кілометрі автодороги Київ-Чернігів-Нові Яриловичі перекинулася вантажівка з небезпечним вантажем.

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Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Як повідомляється, зараз на місці працюють патрульні та рятувальники. Рух тимчасово перекрили в обох напрямках.

"До усунення можливої небезпеки для учасників руху об'їзд здійснюється через місто Бровари", - йдеться у повідомленні.

За даними Telegram-каналу "Киев Сейчас", вантажівка перевозила рідкий кисень.

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Автор: Катерина Лиманська