На щастя, машиніст встиг вчасно загальмувати.

Під Києвом 30-річна жінка кинулася під потяг.

Про це у Facebook повідомляє "Київ Оперативний".

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За даними спільноти, інцидент стався в Боярці. Там 30-річна жінка з невідомих причин стрибнула під потяг.

Машиніст вчасно зрозумів, що робитиме жінка, і застосував екстрене гальмування. Жінка залишилася жива, її госпіталізували.

Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім.

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Автор: Катерина Лиманська