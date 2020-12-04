Жінка з невідомих причин кинулася під поїзд / скріншот
Під Києвом 30-річна жінка кинулася під потяг.
Про це у Facebook повідомляє "Київ Оперативний".
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За даними спільноти, інцидент стався в Боярці. Там 30-річна жінка з невідомих причин стрибнула під потяг.
Машиніст вчасно зрозумів, що робитиме жінка, і застосував екстрене гальмування. Жінка залишилася жива, її госпіталізували.
Відео не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім.
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