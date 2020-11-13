Восьмирічну третьокласницю госпіталізували з переломами.

У Хмельницькому маршрутний автобус скоїв наїзд на двох дітей. Одну дитину госпіталізували з переломами.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

"Слідчі Хмельницького відділу поліції з'ясовують обставини, за яких водій маршрутного автобуса скоїв наїзд на двох малолітніх школярів, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу", - йдеться в повідомленні.

Інцидент стався сьогодні, 13 листопада, о 8-й ранку на вулиці Кам'янецькій. Автобус MAN під керуванням 36-річного водія скоїв наїзд на 8-річну ученицю третього класу та 9-річного четвертокласника, які переходили нерегульований перехід.

Дівчинку з переломами госпіталізували в Хмельницьку міську дитячу лікарню, а хлопчикові надали медичну допомогу без госпіталізації. Ніхто з пасажирів автобуса не постраждав.

За цим фактом відкрили справу за ч. 1 статті 286 ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами") Кримінального кодексу України.

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Автор: Олег Давигора