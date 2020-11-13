У Хмельницькому маршрутний автобус скоїв наїзд на двох дітей. Одну дитину госпіталізували з переломами.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.
"Слідчі Хмельницького відділу поліції з'ясовують обставини, за яких водій маршрутного автобуса скоїв наїзд на двох малолітніх школярів, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу", - йдеться в повідомленні.
Інцидент стався сьогодні, 13 листопада, о 8-й ранку на вулиці Кам'янецькій. Автобус MAN під керуванням 36-річного водія скоїв наїзд на 8-річну ученицю третього класу та 9-річного четвертокласника, які переходили нерегульований перехід.
Дівчинку з переломами госпіталізували в Хмельницьку міську дитячу лікарню, а хлопчикові надали медичну допомогу без госпіталізації. Ніхто з пасажирів автобуса не постраждав.
За цим фактом відкрили справу за ч. 1 статті 286 ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами") Кримінального кодексу України.
Вас також можуть зацікавити новини
- У Харкові позашляховик збив на смерть вагітну на переході - ЗМІ (відео 18+)
- В Одесі автомобіль протаранив людей, які перекрили дорогу (фото)
- У Києві таксі вилетіло на зупинку та в'їхало у МАФ: є загиблі й постраждалі (фото, відео 18+)
- У Львові водій збив на переході двох школярів та втік з місця ДТП (відео)
- У Львові чоловік випав з автобуса та від травм помер на місці
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram