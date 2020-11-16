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У Києві ввечері в понеділок сталася чергова ДТП, через яку виявився заблокованим рух швидкісного трамваю Борщагівської лінії.
Про це повідомляє "Київ оперативний" на сторінці у Facebook.
Як зазначається, на вулиці Борщагівській водій Chevrolet Camaro вилетів з дороги, збив загорожу та вилетів на трамвайні колії.
"Рух швидкісного трамваю паралізовано. Перевіряється інформація про потерпілих та причини ДТП", - йдеться у повідомленні.
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