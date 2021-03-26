У Києві таксист збив молоду дівчину, вона перебуває у важкому стані.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Інцидент стався в Солом'янському районі вранці в п'ятницю, 26 березня. Постраждалу у важкому стані госпіталізували до лікарні.
Всі обставини аварії з'ясовують правоохоронці, які працюють на місці аварії. Лікарі швидкої вже поїхали разом з потерпілою.
За попередніми даними, жінка вибігла на проїжджу частину в кілька метрах від пішохідного переходу. А таксист не помітив її, коли повертав з вулиці Максима Кривоноса.
За фактом аварії з потерпілою правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Якщо травми жінки лікарі визнають середньої тяжкості, таксиста можуть оштрафувати на суму від 3400 до 8500 гривень, засудити до 2 років виправних робіт, або заарештувати на термін до 6 місяців. Також в Кримінальному кодексі прописана можливість обмежувати винуватцям подібних ДТП свободу на термін до 3 років.
А у разі заподіянь дівчині тяжких тілесних ушкоджень водієві легковика світить від 3 до 8 років позбавлення волі.
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