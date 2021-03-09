Подія перебуває на контролі МЗС України / фото REUTERS

Стан дев'яти громадян України, які потрапили в ДТП в Польщі, залишається важким.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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"Станом на 7:00 9 березня, за інформацією Міністерства зовнішніх справ України, в лікувальних закладах республіки Польща перебувають 24 особи (з них 9 у тяжкому стані)", - йдеться у повідомленні.

Подія перебуває на контролі МЗС України.

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Автор: Наталя Нічишина