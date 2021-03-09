У лікувальних закладах Польщі перебувають 24 людини.

Стан дев'яти громадян України, які потрапили в ДТП в Польщі, залишається важким.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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"Станом на 7:00 9 березня, за інформацією Міністерства зовнішніх справ України, в лікувальних закладах республіки Польща перебувають 24 особи (з них 9 у тяжкому стані)", - йдеться у повідомленні.

Подія перебуває на контролі МЗС України.

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Вночі 6 березня у Підкарпатському воєводстві у Польщі, за 30 км від кордону з Україною, в ДТП потрапив український рейсовий автобус "Познань-Херсон", в якому перебували 57 українців.

П'ятеро осіб загинули, ще 35 було доставлено до лікарень. Ввечері 24 українці виїхали на батьківщину.

За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, у результаті чого автобус злетів у кювет і перекинувся.

У Польщі пред'явили звинувачення в ненавмисному скоєнні аварії на наземному транспорті водієві автобуса, який потрапив у смертельну ДТП. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Автор: Наталя Нічишина