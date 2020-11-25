Сьогодні в Одесі автокран врізався в маршрутку, є постраждалі. Як повідомили журналістам у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, близько 8:30 години на перетині вулиць Середньофонтанської та Семінарської сталося зіткнення вантажного автомобіля - кран KOBELCO RK250-3 і маршрутного автобуса.
За попередньою інформацією, водій автокрана, рухаючись по вул.Середньофонтанській з боку однойменної площі, не дотримувався безпечної дистанції і швидкості, в результаті чого врізався в автобус «Богдан», який в цей момент здійснював посадку-висадку пасажирів.
В результаті аварії два пасажири отримали травми і доставлені в лікарню, ще одна жінка-пасажир від госпіталізації відмовилася.
На місці події працює слідчий.
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За словами очевидців, які виклали в соціальних мережах відповідне відео, кран врізався в автобус маршруту №145, зокрема, стрілою «заїхав» в задню верхню частину пасажирського транспорту. У постраждалих розбиті голови. НП сталася недалеко від залізничного вокзалу.
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