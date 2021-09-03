Нетверезий чоловік зустрів дівчинку на вулиці і, пригрозивши фізичною розправою, змусив сісти її у коляску мотоцикла і поїхати з ним.

У Вінницькій області поліція затримала 56-річного чоловіка, який викрав 11-річну дівчинку намагався її зґвалтувати.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції у Вінницькій області, 2 вересня до поліції звернулася жителька одного із населенних пунктів Могилів-Подільського району Вінницької області і повідомила, що її односелець викрав її 11-річну доньку і утримує в себе вдома.

Як з'ясувалося, нетверезий чоловік зустрів дівчинку на вулиці і, пригрозивши фізичною розправою, змусив сісти її у коляску мотоцикла і поїхати з ним. Дитину з дчоловіком помітили односельці і одразу повідомили її матері. Коли рідні прибігли до будинку зловмисника і зрозуміли, що він зачинився з дитиною і нікого не впустить, відразу викликали поліцію.

На місце події прибули поліцейські. Вони вибили вхідні двері і затримали зловмисника та звільнили дитину.

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За словами начальника Могилів-Подільського районного відділу поліції Василя Ободовського, зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини, в тому числі за спробу зґвалтування. Дитині, яка намагалась втекти від насильника, і який змушував її пити алкоголь, душив та погрожував вбити, наразі надають допомогу психологи.

"Зловмисник затриманий у процесуальному порядку за підозрою у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу ("незаконне позбавлення волі або викрадення людини") та ч. 4 ст. 152 ("зґвалтування") та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. За такий злочин передбачено покарання – до 15 років ув’язнення", - повідомили у поліції.

Проводиться досудове розслідування. Призначено проведення ряду експертиз.

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Автор: Ірина Погоріла