Також зрадники "зливали" загарбникам персональні дані учасників руху опору, у тому числі колишніх бійців АТО.

Служба безпеки України затримала двох зрадників з Державної служби з надзвичайних ситуацій, які на початку вторгнення РФ підпалили пожежно-рятувальну частину в селищі Іванків на Київщині. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Служба безпеки затримала двох зрадників з Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), які допомагали ворогу під час окупації Київщини у лютому-березні 2022 року. Викриття відбувалося за особистого сприяння міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що двоє посадовців 41-ї державної пожежно-рятувальної частини під час окупації Вишгородського району підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу.

Відео дня

"Встановлено, що на виконання ворожої вказівки торік 22 березня зрадники підпалили приміщення пожежної частини в селищі Іванків. Унаслідок пожежі було пошкоджено адміністративну будівлю, знищено майно і службовий інвентар", - інформує СБУ.

У відомстві додали, що окупанти хотіли не тільки залишити населений пункт без діючої пожежно-рятувальної частини, але і залякати місцевих жителів.

Також, за даними спецслужби, зрадники "зливали" загарбникам персональні дані учасників руху опору, у тому числі колишніх бійців АТО.

"Саме за їх "наводкою" рашисти вдерлися до помешкань і викрали трьох місцевих жителів, які намагалися загасити пожежу у рятувальній частині. Потім потерпілих тримали у катівні місцевої "комендатури РФ" до звільнення регіону", - сказано у повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, зрадники мали певні привілеї у окупантів - разом з військовослужбовцями РФ вільно пересувалися населеним пунктом на транспортних засобах з позначкою "V". У той же час місцевим жителям було заборонено пересуватися вулицями селища. Також в якості оплати за надання представникам збройних сил РФ допомоги вони отримували від них продукти харчування, цигарки та алкоголь.

Боротьба зі зрадниками в Україні

Як повідомляв УНІАН, чотири зрадника з Геніченська отримали 15 років тюрми. Зокрема, вони займалися підбором співробітників "міліції" окупантів.

Також СБУ викрила зрадників, які допомагали ФСБ здійснювати хакерські атаки на наш уряд.

А у Запорізькій області підозри в держзраді заочно отримали п'ятеро екс-правоохоронців.

Вас також можуть зацікавити новини: