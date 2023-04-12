Ще до початку повномасштабного вторгнення ця особа входила до пулу політичних піарників, які працювали на Віктора Медведчука.

Служба безпеки України затримала у Хмельницькому проросійського пропагандиста, що допомагав агресору в війні проти України.

Як повідомив прес-центр СБУ, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він входив до пулу політичних піарників, які працювали на Віктора Медведчука.

Встановлено, що фігурант займався "розкруткою" медійного образу поплічника Кремля як "миротворця", якого "чують" у Москві. В спецслужбі поінформували, що для цього регулярно публікував свої дописи на пропагандистських інтернет-платформах.

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Крім того повідомляється, що на початку 2020 року він добровільно почав працювати на російське інформагентство "News-front", зареєстроване в тимчасово окупованому Криму.

"Після початку повномасштабної агресії РФ фігурант перебував у Хмельницькому і звідти неодноразово поширював публікації, в яких ставив під сумнів існування української держави у міжнародно визнаних кордонах. Також він займався дискредитацією Сил оборони та поширював фейки про внутрішньо-політичну обстановку в Україні. Ініційовані СБУ лінгвістичні експертизи підтвердили факти підривної діяльності фігуранта. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника у Хмельницькому виявлено комп’ютерну техніку і мобільні телефони, які він використовував у злочинних діях", - мовиться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). У СБУ зазначили, що фігуранту обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

"Політолог" Медведчука Лазарєв - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Служба безпеки зібрала доказову базу на прокремлівського "політолога" Олександра Лазарєва, який допомагає агресору в війні проти України.

Фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення входив до пулу публічних псевдоекспертів, які працювали на Віктора Медведчука, Євгена Мураєва та Анатолія Шарія. Сам Лазарєв безпосередньо займався "розкруткою" медійних образів поплічників Кремля і допомагав їм у просуванні ворожих наративів в інформпросторі України.

Для цього, як нагадали в спецслужбі, він був частим "гостем" в ефірах підсанкційних каналів "Наш", "Zik", "NewsOne", "112" і "Russia today".

Справа Медведчука - що відомо

11 травня 2021 року тодішній генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в тимчасово окупованому Криму.

21 вересня 2022 року Медведчука обміняли на 215 захисників України, які перебували у російському полоні. Козак перебуває у розшуку.

13 січня 2023 року Верховна Рада України достроково припинила депутатські повноваження підозрюваних у державній зраді Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака і Рената Кузьміна.

Цих осіб позбавили депутатських мандатів у зв’язку з припиненням їхнього громадянства України відповідним указом президента Володимира Зеленського.

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