У селі Княжичі під Києвом 3 людини загинули від отруєння чадним газом в результаті неправильної експлуатації електрогенератора. Про це повідомив голова обласного управління поліції Андрій Нєбитов.
"У приватному будинку в Княжичах без ознак життя виявили 45-річного господаря і двох його гостей: 51-річного чоловіка і 48 – річну жінку", - повідомив він.
За попередньою версією, причиною трагедії став електрогенератор, встановлений в погано вентильованому гаражі, що примикає до житлової частини будинку.
"Закликаю всіх чітко слідувати інструкціям з експлуатації опалювальних приладів та інших систем живлення. Дбайте про життя і здоров'я своє і близьких людей!" - написав голова поліції регіону.
Відключення світла в Україні
За даними "Укренерго", дефіцит електроенергії в Україні залишається значним. Зараз енергетики намагаються ліквідувати наслідки обстрілу 26 січня.
При цьому найважча ситуація склалася в Одеському регіоні. Там споживачів закликають готуватися до більш тривалих відключень електроенергії.
У компанії Yasno пояснили, чому тривала відсутність світла не призводить до зниження цифр в платіжках. Вся справа у відкладеному споживанні, кажуть енергетики.