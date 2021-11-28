Коли відновлять рух мостом, поки невідомо.

На Чернігівщині фура, що перевозила 20 тонн кукурудзи, зруйнувала дерев'яний міст через озеро в населеному пункті.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

Згідно з інформацією, у смт Короп Новгород-Сіверського району по вул. Кибальчича при спробі вантажним автомобілем DAF 95XF перетнути дерев’яний міст через озеро Карпівка сталося руйнування частини елементів його конструкції.

"Жертв і постраждалих немає. Рух транспортних засобів та пішоходів на даній ділянці дороги припинено, проїзд населеним пунктом забезпечено", - йдеться у повідомленні.

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Роботи з розвантаження та деблокування автомобіля виконуються із залученням фахівців від ФОП- власника.

Коли відновлять рух мостом, поки невідомо.

Нагадавши, у Черкаській області зіткнулися Легкове авто і вантажівка, 20-річна дівчина залишилася без руки.

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Автор: Ірина Синельник