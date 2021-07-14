Зловмисникам загрожує ув'язнення до 15 років з конфіскацією майна.

Озброєна банда орудувала під Києвом. Злочинці катували людей розпеченими прасками, вимагаючи заощадження, та викрадали авто.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Правоохоронці спіймали банду наприкінці грудня 2020 року. За їхніми даними, члени угруповання катували людей, вимагали гроші, викрадали транспортні засоби і займалися рейдерством.

"Встановлено, що угруповання організував 31-річний киянин, який вже був засуджений за скоєння крадіжки та грабежу. До складу злочинної банди входили четверо жителів міста Ірпінь. Деякі з учасників організованої банди раніше брали участь у рейдерських захопленнях", - йдеться в повідомленні поліції.

В ході обшуків правоохоронці вилучили ряд доказів, у тому числі речі потерпілих, Балаклави, пристрої радіозв'язку, пістолети, рушниці і патрони різного калібру, а також мікроавтобус марки Мercedes і наркотики.

Затриманих підозрюють за статтею 257 "Бандитизм", частини 4 статті 187 "Розбій "та частини 3 статті 289 "Незаконне заволодіння транспортним засобом" Кримінального кодексу України. Бандитам загрожує ув'язнення до 15 років з конфіскацією майна. Обвинувальний акт направили до суду.

Як раніше повідомляв УНІАН, кіберспеціалісти Служби безпеки розкрили в Києві масштабну схему вимагання грошей з громадян за незаконне оформлення онлайн-кредитів. Злочинці використовуючи бази даних своїх клієнтів оформляли вигадані онлайн-кредити, потім створювали штучну заборгованість і вимагали її повернення. Розмір "річних" склав понад 1500%.

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Автор: Анастасія Горбачова