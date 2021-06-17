Чоловік прийшов на допомогу охоронцеві супермаркету.

У Харкові місцевий житель вирішив "виховувати" відвідувачів місцевого супермаркету, які ігнорують масковий режим.

Відповідне відео опублікував Телеграм-канал "Нетипичный Харьков".

На запису видно, як в ході словесної перепалки двоє чоловіків по черзі впали після ударів з кулака.

"Виховання відвідувачів одного з супермаркетів! Небайдужий відвідувач прийшов на допомогу охоронцеві, який зробив зауваження іншому відвідувачу не лаятися матом, але слова не здобули результату, але відвідувач з правильним вихованням підібрав "потрібні слова", - йдеться в підписі до відео.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабмін продовжив карантин в Україні до 31 серпня 2021 року, при цьому на всій території країни встановлюється "зелений" рівень епідемічної небезпеки.

В таких умовах в громадському транспорті й під час масових заходів або відвідування приміщень всі учасники повинні дотримуватися масочний режим. Відповідно робота громадського харчування, розважальних закладів (нічних клубів), кінотеатрів і залів інших сфер культури, проведення інших масових заходів дозволяється за умови носіння масок і забезпечення засобами індивідуального захисту працівників.

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Автор: Юрій Годован