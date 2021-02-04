Один із затриманих біля офісу телеканалу «Наш» активіст Олексій Середюк вимагав зустрічі з главою МВС Арсеном Аваковим, закриття каналу «Наш» та звільнення двох поліцейських.

Учасник АТО Олексій Середюк, який погрожував вистрибнути з четвертого поверху будівлі Шевченківського райуправління київської поліції, заявив про досягнення певного компромісу з керівництвом МВС і зліз з вікна 4-го поверху всередину приміщення.

Як передає кореспондент УНІАН, ще стоячи на вікні, Середюк повідомив, що керівництво МВС пообіцяло йому відсторонити від посад заступника начальника громадської безпеки Володимира Катруша та заступника начальника Шевченківського райуправління поліції Валентина Галатенка.

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Середюк додав, що готовий зараз вийти до журналістів разом із керівництвом поліції для того, щоб поліцейські ще раз повторили свою обіцянку.

Також він повторив, що саме ці посадовці регулярно перешкоджають активістам проводити акції.

Згодом заступник начальника столичної поліції - начальник кримінальної поліції Герман Приступа у присутності журналістів пообіцяв, що буде проведено службову перевірку дій посадовців поліції, звільнення яких вимагав учасник антитерористичної операції Олексій Середюк.

Як передає кореспондент УНІАН, Середюк разом із Приступою вийшли до журналістів, які зібралися біля управління.

Приступа заявив, що стосовно заступника начальника Шевченківського управління поліції Валентина Галатенка та начальника відділу превенції Шевченківського управління поліції Володимира Катруша будуть проведені службові перевірки на предмет вчинення ними неправомірних дій, а результати перевірки будуть передані до ДБР.

Своєю чергою ветеран АТО закликав громадян вимагати закриття проросійських телеканалів.

«Наша боротьба триває. Наша місія – закриття всіх «ватних» телеканалів. Я закликаю всіх українців від завтра приходити до таких телеканалів і вимагати, щоб їх закрили. Тому що російська пропаганда здійснюється саме через них, і тому ми програємо. Поки ми втрачаємо людей на фронті, вони нам б'ють у спину», - заявив Середюк.

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Активісти сьогодні пікетували офіс телеканалу "Наш", щоб висловити невдоволення прокремлівською політикою цього каналу.

Зокрема активіст Євген Карась, який раніше був лідером організації "С14", звинуватив працівників телеканалу «Наш» у розповсюдженні дезінформації й отриманні коштів з Росії.

Сталися сутички з поліцейськими, було затримано 4 осіб.

Один із затриманих біля офісу телеканалу «Наш» активіст Середюк виліз на підвіконня 4-го поверху будівлі Шевченківського управління поліції із зовнішнього боку стіни і погрожував стрибнути, якщо не відпустять його і його побратимів.

Пізніше він почав вимагати зустрічі з главою МВС Арсеном Аваковим, закриття каналу «Наш» та звільнення заступника начальника громадської безпеки Володимира Катруша та заступника начальника Шевченківського райуправління поліції Валентина Галатенка.

Середюк заявив, що поліцейські систематично перешкоджають активістам проводити акції, б'ють їх, крадуть їхні речі.

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Автор: Дмитро Хилюк