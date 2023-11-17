Підозри отримали фінансовий директор та головний бухгалтер підприємства.

Служба безпеки України викрила керівництво запорізького заводу електрообладнання, яким до листопада 2022 року володів олігарх з Росії Костянтин Григоришин, на завданні бюджету України понад 40 мільйонів гривень збитків.

Як повідомляє СБУ, впродовж 2018-2021 років топ-менеджмент заводу організував схему виведення бюджетних коштів у вигляді несплати земельного податку. Це "коштувало" державі збитків на понад 43 млн грн. Згодом організатори схеми поетапно перевели цю суму на рахунки холдингових компаній Григоришина на території РФ.

За даними слідства, для маскування незаконних транзакцій фігуранти оформлювали їх як погашення фінансових зобов’язань заводу перед компаніями російського олігарха. А щоб реалізувати злочинну схему, керівництво заводу штучно занижувало коефіцієнт для сплати земельного податку. Для цього фігуранти вносили неправдиві відомості до фінансово-господарської та звітної документації.

Відео дня

"Після викриття оборудки ще до початку повномасштабного вторгнення Росії СБУ ініціювала проведення судово-економічних експертиз. Наразі відповідні висновки експертів підтвердили факти незаконної діяльності фігурантів", - розповіли в СБУ.

Відтак слідчі повідомили фінансовому директору та головному бухгалтеру підприємства про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податку, вчинене службовою особою підприємства в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

В СБУ уточнили, що з листопада 2022 року за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку це підприємство перейшло у держвласність на період воєнного стану як стратегічний об’єкт промисловості України.

Важливі новини України - сьогодні це варто прочитати

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали трьом підсанкційним російським олігархам. Йдеться про Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова, які входять до оточення Путіна та причетні до "схем" масштабного фінансування збройної агресії РФ.

Рішення стосується 20 компаній та фінансово-кредитних установ, з якими пов’язані кремлівські олігархи, а вартість арештованих корпоративних прав становить понад 17 млрд грн.

Вас також можуть зацікавити новини: