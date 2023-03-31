Свої послуги митники оцінювали від 200 грн до 400 доларів.

Минулого місяця стало відомо, що правоохоронці викрили на митниці злочини, що завдали державі збитків на майже 400 млн грн. Тепер стало відомо про систематичне хабарництво серед керівництва Житомирської митниці.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, затримано очільницю Житомирської митниці, начальника відділу, а також митного брокера – за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, вони систематично отримували неправомірну вигоду за безперешкодне оформлення товарів, які завозяться на митну територію України.

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Так, затримані організували механізм митного оформлення імпортних товарів, пропонуючи надання незаконних послуг з приховування товару від митного контролю та підміни номенклатури.

"Ціни на такі послуги коливались від 200 грн до 400 доларів за одну декларацію, в залежності від виду послуги, номенклатури товару та країни його походження", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування задокументовано декілька епізодів передачі затриманим грошових коштів.

"Під час отримання 2 тис. доларів та 50 тис. грн правоохоронці затримали їх в порядку ст. 208 КПК України", - сказано у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру та обрання запобіжних заходів.

Ситуація на митниці

Продовж останніх тижнів правоохоронці інформували про численні епізоди викриття порушень на митниці. Як інформувало Державне бюро розслідувань, викрито злочини, що завдали державі збитків на майже 400 млн грн. Загалом торік щодо порушень в митній сфері розслідували більш як півтисячі справ.

На початку лютого Кабінет міністрів звільнив керівний склад митниці, незабаром стало відомо, що Співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань проводять спільні обшуки по всій вертикалі митниці.

Цього місяця в уряді оголосили про нову стратегію реформування митниці, що передбачатиме її інтеграцію з ЄС та спільний контроль на західному кордоні.

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