Пошкодження сталося через силовий удар від вантажівки.

Названа причина обвалу частини конструкції Берестейського шляхопроводу у Києві.

Перші результати обстеження опублікувало КП "Київавтошляхміст" у Facebook.

1 липня у конструкції шляхопроводу врізалась вантажівка із газоблоками. За попередніми результатами, обсипання захисного шару бетонну й перильного огородження сталось через надмірне навантаження під час удару.

"Силовий вплив викликав додаткові напруження та спричинив руйнування бетону в найбільш слабких (перенапруженних) місцях споруди", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВ Кривому Розі гірника на смерть придавило навантажувальною машиною в шахтіВідзначається, що за результатами обстеження у 2020 році експлуатаційний стан шляхопроводу визнано, як обмежено працездатний.

"У 2020 році був розроблений проект протиаварійних заходів для забезпечення безпечної експлуатації конструкцій шляхопроводу, за планом роботи мають розпочатися найближчим часом. Надалі передбачена масштабна реконструкція споруди із заміною прогонової будови", - підкреслили на КП.

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Автор: Людмила Жерновська