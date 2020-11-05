Дипломат приховав цигарки від митного контролю.

На митному посту «Лужанка» Закарпатської митниці Держмитслужби, що на українсько-угорському кордоні, кінологічна команда попередила незаконне вивезення з України великої партії тютюнових виробів молдовським дипломатом.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Закарпатської митниці Держмитслужби Украни.

Як йдеться у повідомленні, 46-річний громадянин Молдови заїхав на українсько-угорський кордон на позашляховику марки «Хюндай» близько 20:00. Під час проходження митно-прикордонного контролю обрав дипломатичну смугу. Таким чином заявив, що користується дипломатичними пільгами.

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«Під час перевірки дипломатичних документів, які надав водій, в інспектора виникла підозра щодо його правомірного перетину через кордон. Та дипломат почав переконувати, що везе в Італію виключно дипломатичну пошту», - уточнили в прес-службі.

У відомстві додали, що було прийнято рішення залучити до огляду кінологічну команду. «Собака за лічені секунди дав спрацювання на наявність запаху тютюну. Після цього митники провели поглиблений огляд транспортного засобу», - повідомили у відомстві.

Як зазначають у прес-службі, під речами у багажному відділенні інспектори Держмитслужби виявили приховані від митного контролю цигарки з акцизною маркою України. Ще частину прихованого тютюну знайшли у ніші автомобіля, загалом – 350 блоків.

«Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 статті 483 Митного кодексу України. Наразі митники документують правопорушення.

Приховані 3500 пачок сигарет вартістю понад 183 тис грн, та джип «Хюндай» (2007 р.в.), який використовувався для переміщення прихованого від митного контролю товару, вартістю 100 тис. грн, вилучено до рішення суду», - уточнили у прес-службі.

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Автор: Наталія Петерварі