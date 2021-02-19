Потерпілий вже написав заяву в поліцію.

Невідомі поцупили велосипед працівника посольства Нідерландів, залишений під будівлею НАБУ у Києві.

Про це у Facebook написав дипломат Лодевійк Смур.

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Колега Смура добирався велосипедом до місця призначення, але йому не пощастило. Залишений транспорт викрали. Востаннє двоколісник бачили під будівлею Національного антикорупційного бюро 15 лютого.

«Після публікації Посольства Нідерландів в Україні звернули увагу на зимове катання на велосипеді. Ось ще двоє колег зі спорту, які дістаються роботи на велосипеді. Одному пощастило менше, ніж мені. Востаннє двоколісник бачили перед НАБУ в понеділок», – написав він.

Згодом дипломат уточнив, що потерпілий вже написав заяву в поліцію.

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Автор: УНІАН