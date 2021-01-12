Чоловік поводив себе неадекватно та чинив опір правоохоронцям.

Прикордонники Херсонського загону учора в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Чонгар» примусово зупинили автомобіль, водій якого намагався прорватися до тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що водій позашляховика Nissan X-Trail, житель Запоріжжя, після в’їзду в КПВВ зачинився в автомобілі. Він не давав можливості оглянути транспортний засіб та без проходження контролю рушив на виїзд.

«На виїзному шлагбаумі водій двічі намагався протаранити механізм примусової зупинки транспортних засобів – болард. Після цього прикордонники дістали запоріжця з салону іномарки та затримали його», - йдеться у повідомленні.

29-річний порушник поводив себе неадекватно, чинив опір, лаявся та погрожував правоохоронцям.

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За порушення режимних правил в контрольному пункті в'їзду – виїзду, а також за злісну непокору законному розпорядженню військовослужбовців Державної прикордонної служби України прикордонники притягнули водія до адміністративної відповідальності. Затриманого та автомобіль передали представникам Національної поліції для прийняття правового рішення.

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Автор: Світлана Макринська