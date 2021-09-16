Одну постраждалу наразі оперують, інші пацієнти перебувають у шоковому стані.

Чотирьох туристів, які постраждали внаслідок вибуху на полонині "Під Берди" у Карпатах, госпіталізували в Івано-Франківську обласну клінічну лікарню.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на директора медзакладу Андрія Яворського.

За його даними, одну жінку наразі оперують, інші пацієнти перебувають у шоковому стані.

"У них вибухові травми різного генезу. Одна з них має перелом, здається, плечової кістки, а в інших ідуть просто численні вибухові травми на тілі. Стан пацієнтів – середньої важкості, але поки шоковий, здійснюємо протишокову терапію", – розповів Андрій Яворський.

Як каже медик, дітей у обласній клінічній лікарні не має.

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Вибух у Карпатах - що відомо

Інцидент стався 15 вересня на полонині "Під Берди" поблизу села Вороненка Надвірнянського району.

Дванадцять туристів, серед яких двоє дітей, зупинилися на привал та розвели багаття, після чого стався вибух.

Повідомлення про вибух надійшло до Служби порятунку о 21:20. Бійці ДСНС розпочали оперативно-рятувальні роботи, залучивши до них медиків.

Очевидці не розуміють, що стало причиною вибуху. Біля багаття вони сиділи кілька годин, потім назбирали у лісі хмизу й кинули у вогонь, після чого і стався вибух.

Автор: Денис Прядко