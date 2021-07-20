16-річного юнака госпіталізували у важкому стані, у нього зневоднення і дефіцит ваги.

В Одеса батько ледь не заморив голодом неповнолітнього сина.

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області, напередодні ввечері в міську лікарню доставили 16-річного хлопця зі зневодненням і дефіцитом ваги.

Зараз підлітком, який перебуває у важкому стані, займаються лікарі.

"Як з'ясувалося, батько юного пацієнта вважав, що його хворий син замість підтримки фахівців вимагає "духовного лікування", вираженого в харчових обмеженнях. Чоловік звернувся до лікарів тільки тоді, коли доведений до виснаження хлопець не зміг навіть пити воду", - повідомили у відділі.

Розпочато розслідування за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіку або піклування) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці з'ясовують, як така подія сталася в нормальній, повній родині, яка не перебувала на обліку служби у справах дітей і в поле зору поліцейських раніше не потрапляла.

Читайте такожСтрілянина на весіллі під Одесою: наречений розповів подробиці

Раніше повідомлялося, що з Одеського слідчого ізолятора сьогодні втік в'язень, в місті введена поліцейська операція "Сирена".

Поліцейські розшукують засудженого за скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 2 ст. 185 (крадіжка) ККУ, Сергія Кутафіна, 1980 р. н., який 20 липня здійснив втечу з Одеського СІЗО.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова