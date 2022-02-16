Чоловік стрибав з висоти 800 метрів, без інструктора.

На Львівщині 25-річний чоловік отримав сильні травми під час стрибка з парашутом. Олексій Яремчук стрибав уперше та без інструктора, нині він у реанімації на апараті ШВЛ.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Львів'янин стрибав з парашутом 13 лютого, на аеродромі "Цунів" біля Городка. Мама чоловіка каже, що дізналася про травмування свого сина та про те, що він взагалі стрибав з парашутом, лише після дзвінка лікаря швидкої допомоги.

"Зранку чоловік подзвонив до сина, але він кілька разів не брав слухавку. За деякий час слухавку підняла фельдшер і сказала, що сина везуть у госпіталь на Миколайчука", – розповіла виданню матір чоловіка.

Львів'янин стрибав з висоти 800 метрів, без інструктора. Він прийшов сам, до цього жодного разу не стрибав. Коли чоловік приземлявся, він впав на ліву сторону та зазнав сильних травм. Проте точну причину інциденту поки що не встановили.

Матір чоловіка каже, що її син досі не прийшов до тями. Він вже другу добу перебуває під апаратом ШВЛ у важкому стані. Чоловік знаходиться у реанімації.

У Львівському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли виданню, що 13 лютого о 12:50 вони отримали виклик з місця інциденту. Лікарі стабілізували стан чоловіка, який невдало приземлився з парашутом, на місці. Вже потім його госпіталізували у Львівську міську лікарню. У нього черепно-мозкова травма та набряк.

Начальник аеродрому "Цунів", де стався інцидент, надав ZAXID.NET свій офіційний коментар по ситуації, яка сталася під час стрибка чоловіка з парашутом. Він зазначив, що 25-річний Яремчук "не справився з керуванням та зазнав спортивної травми". За словами начальника, усі учасники стрибків проходять теоретичну підготовку та практичні тренування.

Під час інструктажу наголошується на важливості дотримання заходів безпеки при виконанні стрибків, порушення яких може призвести до травми, або навіть летального випадку, наголосив начальник. Проте чи порушував чоловік заходи безпеки та хто винен у його травмуванні - в аеродромі не повідомили.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Чернігівщині під час стрибка з парашутом загинув рятувальник. Його парашут розкрився, але не до кінця наповнився повітрям.

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