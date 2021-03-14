Чоловік стверджує, що дочка не могла йти чекати його на зупинку і навіть не знала, де він працює.

Батько семирічної Марії Борисової, яку після кількох днів пошуку знайшли мертвою в Херсонській області, заперечує інформацію про те, що в день зникнення дівчинка чекала його на зупинці.

Про це повідомляє 24 канал.

За свідченнями односельців, сім'я була неблагополучною. Чимало місцевих жителів не хочуть про неї говорити. Батько дитини вже два роки живе окремо, заробляє в основному сезонними роботами.

Чоловік стверджує, що в день зникнення дівчинки він працював у селі.

«Ні, вона не могла бігти на зупинку, тому що я там ніколи не зупинявся, не виходив. Вона не знала навіть, де я працюю», — розповів батько дівчинки.

За інформацією представників місцевої влади, сім'я стояла на спецобліку. Машу і 10-річного брата мати виховувала одна, і за деякими даними, жінку іноді помічали з алкоголем. При цьому в сільській раді причин для вилучення дітей не бачили.

«Були невеликі проблеми, сім'я постійно була під контролем. Ходили, спілкувалися з мамою, дивилися на їхні умови життя», – повідомила староста Щасливського старостату Наталія Пархоменко.

Коли експерти оглядали тіло дитини, її мати поводилася спокійно. Після всіх процедур поліція забрала жінку на допит.

Смерть семирічної Марії Борисової: що відомо

7-річна школярка Марія Борисова зникла 7 березня в селі Щасливе Олешківського району Херсонської області.

Те, що дитини довго немає, помітила мати в неділю ввечері. Спочатку батьки шукали дитину самостійно, а потім звернулися до поліції. До пошуків залучили кінологів і волонтерські загони.

Правоохоронці розглядали кілька версій події. Вони не виключали, що дівчинка могла сама втекти з дому і що її могли викрасти.

За розповідями селян, востаннє вони бачили дівчинку 7 березня. Як розказали діти, які з нею гралися, вона нібито могла піти на зупинку, щоб зустріти батька, адже чекала від нього на подарунок до 8 березня.

Удень 11 березня під час повторного огляду території села поліцейські виявили тіло зниклої дівчинки.

У поліції Херсонської області повідомили, що на тілі дівчинки виявлені тілесні ушкодження в області статевих органів, що може свідчити про те, що "малолітня стала жертвою статевого злочину".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова