У ході обшуків виявлено та вилучено ймовірні знаряддя злочину, а також документи та інші предмети, що мають доказове значення для кримінального провадження.

У рамках розслідування кримінального провадження щодо масштабних пожеж, які відбулися на території Луганської області в липні та вересні-жовтні 2020 року, слідчі ДБР встановили нові причини, які могли призвести до надзвичайної ситуації на території області.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Слідчі провели обшуки у ГУ ДСНС України у Луганській області та інших структурних підрозділах ДСНС регіону. Також проведені допити службових осіб вказаного головного управління ДСНС.

У ході обшуків виявлено та вилучено ймовірні знаряддя злочину, а також документи та інші предмети, що мають доказове значення для кримінального провадження.

Слідчі у Краматорську встановили, що однією головних причин масштабних пожеж було системне розкрадання палива під керівництвом ГУ ДСНС у Луганській області.

"Майже у кожному структурному підрозділі вказаного управління за вказівки керівництва були придбані спеціальні технічні засоби – прилади для корекції одометрів автомобілів. Саме з їх допомогою систематично проводились маніпуляції з пробігом спецтехніки, за допомогою яких завищували реальний пробіг автомобілів, а паливо розкрадали", - пояснюють у ДБР.

Таким чином, в управлінні ДСНС не було сформовано належний резерв паливно-мастильних матеріалів, спеціалізована техніка для гасіння пожеж під час виникнення масових пожеж на території області не змогла вчасно виїхати на місця пожежі, що не дало можливості їх оперативної локалізації.

«Корупційні дії посадовців ДСНС призвели до загибелі людей, знищення споруд, будинків та лісових масивів», - наголошують у ДБР.

Крім цього, слідство вивчає обставини організації та діяльності Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також координації дій сил, залучених до гасіння пожеж.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом службової недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Масштабні лісові пожежі на Луганщині

30 вересня на території Луганської області було зафіксовано 146 пожеж. Станом на другу половину дня 1 жовтня 116 пожеж ліквідували або локалізували. За фактами пожеж поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

1 жовтня КПВВ "Станиця Луганська" тимчасово закрили через небезпеку поширення вогню.

За даними ДСНС, найскладніша ситуація склалася від Станиці Луганської до Сєвєродонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 32 населених пунктів.

Рятувальникам вдалось не допустити поширення вогню на електропідстанцію та магістральний газопровід поблизу села Артема у Станично-Луганському районі Луганської області.

8 жовтня стало відомо, що всі пожежі в природних екосистемах на території Луганської області ліквідовані. Гасіння тривало протягом тижня.

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Автор: Денис Прядко