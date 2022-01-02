Породіллі загрожує до трьох років в’язниці.

39-річна жителька одного з сіл Ковельського району народила дитину та залишила її на вулиці. Їй повідомили про підозру.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Жінка приховувала вагітність та не перебувала на обліку в гінеколога. У жовтні минулого року підозрювана вдома народила здорову доношену дівчинку, а потім залишила її на вулиці.

Читайте такожУ Павлограді жінка пробачила своєму ґвалтівнику та передумала відправляти його за ґратиЗгодом немовля знайшов батько. Чоловік викликав медичну допомогу.

Зараз життю дівчинки нічого не загрожує, але її матері загрожує обмеженням волі до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі 14-річна дівчинка вколола в губи косметичне масло, щоб збільшити їх обсяг. Їй зробили вже три операції, щоб врятувати губу.

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