Зловмисник спочатку лякав булавою малолітню дитину, а потім, озброївшись двома довгими шаблями, погрожував вбивством її батькам.

В Одеській області до умовного строку засуджено чоловіка, який погрожував сусідам шаблями і булавою.

Як передає кореспондент УНІАН, такий вирок виніс Біляївський районний суд Одеської області минулого тижня.

Встановлено, що зловмисник незаконно виготовив та зберігав удома холодну зброю. Зокрема, він самостійно зробив пернач (вид булави, що має ударно-дроблячу дію) довжиною близько 57 см, масою 1,332 кг, що складається з металевого стрижня і приварених до нього восьми металевих пластин (пір'я-щітки). Крім того, у нього були дві шаблі, довжиною близько 90 см, одну з яких він придбав близько 30 років тому.

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Увечері 30 червня 2020 року, будучи п'яним, зловмисник почав чіплятися до сусідської малолітньої дитини, ображав її, застосовуючи ненормативну лексику, і погрожував перначем.

Дитина втекла додому, але чоловік пішов за нею. Зайшовши в будинок, де була дитина і двоє дорослих, він влаштував скандал, погрожуючи вбити булавою. Потім, залишивши пернач у сусідському дворі, повернувся у свою оселю і, взявши дві шаблі, знову пішов до сусідів.

Тримаючи шаблі в обох руках, він наносив ними удари по хвіртці і воротам домоволодіння, лаявся матом і погрожував вбивством. Потім кинув одну шаблю у двір, намагаючись потрапити в опонентів, другу залишив біля хвіртки, і з місця злочину втік.

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Свою вину чоловік визнав і розкаявся у скоєному. Свій вчинок пояснив впливом алкоголю.

Суд визнав його винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України і призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним строком 3 роки.

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Автор: Лариса Козова