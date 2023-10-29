Скандальний нардеп стверджує, що "бореться з мафією".

Напередодні стало відомо, що на Львівщині скоїли напад на скандального народного депутата Миколу Тищенка.

За словами депутата, до його приймальні звернулися працівники та пацієнти пансіонату в Брюховичах (на північний захід від Львова) і заявили про спроби рейдерського захоплення установи. Вони також заявили, що їм погрожують виселенням. Особи, що нібито намагаються захопити пансіонат, за словами нардепа, перешкоджають зустрічам пацієнтів з близькими, а також відключають електропостачання. Саме представники цієї "мафії", стверджує депутат, скоїли напад на нього.

"Вчора боролися з цією мафією до пізньої ночі. На місце злочину приїхав Журбенко Василь, представився начальником охорони від загарбника "Укри" та…працівником Інтерполу. В його автівці на підроблених номерних знаках було виявлено багато камер та фотоловушки. Яку розвідку він здійснює під час війни та на користь якої держави — нехай встановлюють відповідні служби. Він поводив себе дуже агресивно, принижував моїх помічників, провокував поліцію та всіх присутніх. Публічно залякував та погрожував жінкам, працівницям пансіонату. Постраждалі дали свідчення. Про все це було написано заяви за ст. 190, 358, 28, 191 ККУ. А також після того, як ця особа вдарила мене в присутності поліції, на нього відкрито кримінальне провадження про напад на мене під час виконання моїх депутатських повноважень", – розповів нардеп в Facebook.

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Напад на Тищенка - що відомо

Раніше сьогодні нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що у Львівській області невідомі скоїли напад на Миколу Тищенка.

Речниця обласного управління Національної поліції Світлана Добровольська розповіла, що Тищенко подав заяву за фактом нападу.

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