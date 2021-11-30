Після підриву банкомату у столиці введено спеціальну поліцейську операцію.

У Дарницькому районі Києва невідомі підірвали банкомат і вкрали кошти.

Як повідомили у Відділі комунікації поліції Києва, внаслідок події ніхто не постраждав.

За попередньою інформацією, двоє невідомих підірвали банкомат, викрали звідти касети з грошима та втекли.

У столиці введено спеціальну поліцейську операцію.

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Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що в Києві біля супермаркету на вулиці Бориспільській помітили чоловіка, який в неадекватному стані громив банкомат, припаркований автомобіль й накинувся на перехожого.

Потім зловмисника почали шукати правоохоронці.

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Автор: Світлана Закелова