Данилюк зізнався, що вижити йому допомогла школа мотокросу.

Екс-секретар РНБО Олександр Данилюк розповів, як вчора вночі його ледь не розчавило дерево, коли він повертався додому.

Відповідний пост він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Народився в сорочці. Вчора вночі дорогою додому, що проходить лісом, через порив вітру просто перед носом падає дерево. Сухостій, як потім з’ясувалося, але це окрема історія – ці дерева і чому їх не прибирають. Дивом зреагував. Допомогла школа мотокросу… Знав, що гальмувати – смерть. Якось примудрився "перескочити". Пролетів метрів зо сорок, "зупинився" у метрах 100. Поки летів ці метри, перед обличчям промайнуло все життя – правду кажуть", - зазначив Данилюк.

Екс-чиновник зазначив, що внаслідок падіння дерева мотоциклу прийшов "гаплик".

"Слідом за мною у це ж дерево (на пагорбі, його знизу не видно) врізався ще й автомобіль і дивом мене не зачепив. Мій янгол-охоронець і у цей момент мене не залишив. Дякую! Та машина чомусь не зупинилася одразу – вже пізніше її бачив на узбіччі у 200 метрах від місця зіткнення капітально пошкодженою. Слава богу, всі живі", - додав Олександр Данилюк.

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Автор: Денис Прядко